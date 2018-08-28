Трехъязычие под угрозой: учителя английского в Казахстане не знают предмет

Астана, , 16:01 — REGNUM Директор центра педагогического мастерства Назарбаев-интеллектуальной школы Жанбота Кабдыкаримова сообщила об итогах тестирования учителей английского языка в стране.

Год назад директор департамента дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Казахстана Шолпан Каринова рассказала о планах по переводу преподавания ряда предметов на английский язык. Спецкурсы по преподаванию естественно-математического цикла на английском языке должны были пройти 12 тысяч педагогов.

Тогда же центр педагогического мастерства решил подключить к этому процессу учителей английского языка. В центре надеялись, что они будут помогать с языком своим коллегам — математикам.

Однако при проведении входного тестирования выяснилось, что больше половины приглашенных учителей английского не владеют языком.

В английском языке выделяют шесть уровней владения: самый низкий — А1 (позволяет понимать и использовать знакомые повседневные выражения и фразы, задавать простые вопросы личного характера, например, «Где вы живёте?» или «Откуда вы?» — ИА REGNUM ), самый высокий, продвинутый уровень — С2. Так вот, 2 815 педагогов из 3 485 протестированных показали низкий уровень знаний, в пределах А1-А2. Поэтому мы выбрали 2 694 учителя и ещё раз обучили их на курсах», — рассказала Жанбота Кабдыкаримова.

Учителя с более высоким уровнем языка обучались на курсах два месяца. В основном они перенимали коммуникативные методики преподавания. Педагоги английского, владеющие только элементарными знаниями, учились от трёх до пяти месяцев.

В Казахстане с 1 сентября 2017 года надбавку в 200% должны получать преподаватели информатики, физики, химии и биологии, которые имеют сертификат APTIS, IELTS или TOEFL, по уровням В1-Intermediate, B2-Upper-Intermediate или C1-C2-Advanced, а также имеющие языковые компетенции, позволяющие преподавание предметов на английском языке.

14 июня 2018 года вице-министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что к сентябрю 2018 года преподавать на английском языке химию, физику, биологию и информатику смогут 7000 казахстанских педагогов с уровнем языка не ниже B2.

С 2015 года в Казахстане реализуется дорожная карта развития трехъязычного образования, где английский язык позиционируется, как инструмент успешной интеграции в мировое сообщество.

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