Вице-президент Индонезии оценил выступление спортсменов на Азиатских играх

Джакарта, 28 августа 2018, 16:14 — REGNUM На то, что Индонезия входит в пятерку сильнейших стран в медальном зачете Азиатских игр — 2018, с оптимизмом смотрит вице-президент Юсуф Калла, сообщает Antaranews.
Юсуф Калла надеется, что индонезийской сборной удастся завоевать еще золотых медалей на международном спортивном соревновании XVIII Азиатских игр — 2018, которые проходят в индонезийских городах: Джакарте и Палембанге.
Вице-президент также полагает, что Индонезия закрепится в пятерке лучших из 45 стран, участвующих в этом крупнейшем азиатском спортивном мероприятии, отмечает издание.
«Мы можем сказать почти наверняка, что Индонезия не опустится ниже четвертой позиции, потому что разница между Индонезией и Ираном сейчас составляет шесть золотых медалей», — добавил Юсуф Калла.
Издание отмечает, что четвертая позиция — большой успех для Индонезии, так как на Азиатских играх 2017 года в Японии индонезийская сборная не смогла подняться выше 9 позиции.
В настоящее время Индонезия занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 72 медали, из которых 24 — золотые, 19 — серебряные и 29 — бронзовые.
Напомним, Азиатские игры — 2018 продлятся до 2 сентября.
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