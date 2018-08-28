Вице-президент Индонезии оценил выступление спортсменов на Азиатских играх

Джакарта, , 16:14 — REGNUM На то, что Индонезия входит в пятерку сильнейших стран в медальном зачете Азиатских игр — 2018, с оптимизмом смотрит вице-президент Юсуф Калла, сообщает Antaranews.

Юсуф Калла надеется, что индонезийской сборной удастся завоевать еще золотых медалей на международном спортивном соревновании XVIII Азиатских игр — 2018, которые проходят в индонезийских городах: Джакарте и Палембанге.

Вице-президент также полагает, что Индонезия закрепится в пятерке лучших из 45 стран, участвующих в этом крупнейшем азиатском спортивном мероприятии, отмечает издание.

«Мы можем сказать почти наверняка, что Индонезия не опустится ниже четвертой позиции, потому что разница между Индонезией и Ираном сейчас составляет шесть золотых медалей», — добавил Юсуф Калла.

Издание отмечает, что четвертая позиция — большой успех для Индонезии, так как на Азиатских играх 2017 года в Японии индонезийская сборная не смогла подняться выше 9 позиции.

В настоящее время Индонезия занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 72 медали, из которых 24 — золотые, 19 — серебряные и 29 — бронзовые.

Напомним, Азиатские игры — 2018 продлятся до 2 сентября.

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