Меркель прокомментировала беспорядки в Хемнице

Берлин, , 15:54 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление по поводу массовых беспорядков в городе Хемниц, направленных против миграционной политики. Как и ожидалось, канцлер осудила произошедшее, передает телеканал N-TV 28 августа.

«Это не имеет никакого отношения к нашему конституционному государству, — сказала Меркель, комментируя видеозаписи, где запечатлена агрессия местных жителей по отношению к мигрантам. — Ни на одной площади, ни на одной улице не позволено быть таким беспорядкам».

Ангела Меркель подтвердила, что саксонская полиция «сделала все», чтобы предотвратить эскалацию насилия. Также «хорошо и важно», что министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер предложил помощь федеральной полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 августа от ранений, нанесенных молодыми беженцами из Ирака и Сирии, скончался 35-летний житель Хемница. В следующие два дня тысячи людей вышли на несанкционированный митинг и устроили беспорядки. При их подавлении пострадали несколько человек.

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