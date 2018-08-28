Россия пригласила блок НАТО понаблюдать за учениями «Восток-2018»

Брюссель, , 15:44 — REGNUM Российская сторона направила военным атташе стран, входящих в Североатлантический альянс, приглашения присутствовать в качестве наблюдателей на учениях «Восток-2018». Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе НАТО.

По словам исполняющего обязанности представителя блока НАТО Дилана Уайта, в настоящее время руководство военной организации рассматривает возможности принять приглашение. Также Уайт отметил, что в НАТО расценивают подготовку Россией столь масштабных учений как признак того, что страна готовится к широкомасштабным военным конфликтам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в стратегических учениях «Восток-2018» будут принимать участие порядка 300 тыс. российских военнослужащих.

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