Министр здравоохранения Бранденбурга со скандалом покинула свой пост

Бранденбург , Германия, , 15:40 — REGNUM Скандал вокруг незаконной продажи лекарств против рака стоил должности министру здравоохранения немецкой земли Бранденбург, передает телеканал N-TV.

28 августа министр Диана Гольце подала в отставку после того, как среди членов местного парламента был распространен доклад экспертов о ситуации. Были выявлены существенные «структурные и организационные ошибки», за которые министр несет ответственность.

«Я не только думаю, что это правильно, я думаю, что это необходимо. В любом случае, для госпожи Гольце правильно взять на себя политическую ответственность за это», — сказал глава местного правительства Дитмар Войдке.

Бранденбургская компания Lunapharm в течение многих лет продавала по всей стране незаконно вывезенные из Греции лекарства против рака. Кроме того, компания хранила медикаменты ненадлежащим образом, вследствие чего они могли утратить свои целебные свойства. Власти бездействовали, несмотря на жалобы, появившиеся в 2016 году.