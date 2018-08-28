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Министры юстиции Узбекистана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

Политика

Документ был подписан 24 августа в киргизском городе Чолпон-Ата

Министры юстиции Узбекистана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве
Tim Ellis
Соглашение

Ташкент, 28 августа 2018, 15:38 — REGNUM  Министры юстиции Узбекистана и Ирана Русланбек Давлетов и Мостафа Пур-Мохаммади подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили 28 августа в пресс-службе министерства юстиции Узбекистана.

Документ был подписан 24 августа в киргизском городе Чолпон-Ата в рамках совещания министров юстиции государств-членов ШОС. Целями документа является развитие сотрудничества в правовой сфере, установление взаимовыгодного партнерства и обмен опытом.

Меморандум также предусматривает проведение лекций, семинаров, конференций по практике законодательных и других нормативно-правовых актов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в торгово-промышленной палате Ирана заявили, что в августе в Узбекистан приедет иранская делегация во главе с президентом Хасаном Роухани.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Ирана посетит Узбекистан в августе

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Внешняя политика Узбекистана
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