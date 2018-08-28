Глава МВД Германии о беспорядках в Хемнице: людей можно понять

Берлин, , 15:12 — REGNUM Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер прокомментировал беспорядки в городе Хемниц, случившиеся 26−27 августа, передает телеканал N-TV.

По словам министра, «вовлеченность населения понятна». Зеехофер выразил соболезнования родственникам погибшего мужчины, смерть которого спровоцировала беспорядки. В то же время он подчеркнул, что «насильственная смерть ни при каких обстоятельствах не оправдывает призыв к насилию и беспорядкам». Зеехофер предложил властям Саксонии принять помощь федеральной полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, тысячи жителей Хемница вышли на улицы и устроили беспорядки после того, как 35-летний местный житель погиб от ранений, нанесенных двумя молодыми мигрантами с Ближнего Востока. Власти жестко осудили народные выступления, а полиция, по собственному признанию, едва справилась с таким количеством протестующих.

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