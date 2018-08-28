Американо-японские маневры планируют «оказать давление на Россию и Китай»

Анатолий Кошкин, , 16:57 — REGNUM

Японская газета «Хоккайдо симбун» информирует о проведении в сентябре очередного этапа военных учений сухопутных сил Японии и ВМС США «Northern Viper» («Северная гадюка»). Хотя обычно устроители военных маневров подчеркивают их нейтральный характер, ненаправленность против какой-либо конкретной страны, на сей раз все иначе. Газета открыто сообщает, что

«цель в том, чтобы за счет интегрированного управления американскими войсками и силами самообороны проиллюстрировать несокрушимый японо-американский союз и оказать давление на Россию и Китай, которые усиливают военное влияние в Северо-Восточной Азии».

Что касается Китайской Народной Республики, то она действительно уделяет внимание своей обороноспособности в данном регионе. И объясняется это не какими-то угрожающими Японии и США военными планами, а необходимостью быть в готовности к резкому изменению военно-политической обстановки в Северо-Восточной Азии в результате непредсказуемой политики Токио и Вашингтона, которые, несмотря на признаки изменения курса КНДР на урегулирование противоречий, по-прежнему настаивают на оказании на Пхеньян «максимального давления».

Не может безучастно наблюдать за развитием ситуации в этой части мира и наша страна, входящая в данный регион территориально, политически и экономически. То, что предпринимает здесь руководство РФ в военном и военно-техническом отношениях не выходит за рамки минимального уровня обеспечения обороноспособности. Москва отнюдь не участвует на Дальнем Востоке в какой-то локальной гонке вооружений, не стремится добиваться превосходства над американо-японской группировкой.

Понимая это, американские и японские стратеги тем не менее вытаскивают обветшалый жупел «угрозы с севера». Если раньше это была пресловутая «советская угроза», то теперь «угроза российская». Хотя вполне очевидно, что, если бы Япония и ее вооруженные силы не были вовлечены в военную стратегию США и на ее территории не находились бы ударные американские силы, необходимости военного планирования на японском направлении не было бы вовсе.

В статье «Хоккайдо симбун» не скрывается, что цель США в предстоящих крупномасштабных совместных американо-японских военных учениях в том, «чтобы провести на Хоккайдо крупномасштабные маневры с использованием «Osprey (хищная птица скопа) V-22», чтобы продемонстрировать свое присутствие России».

Напомним, что названная конвертопланом эта машина обладает чертами вертолета (вертикальный взлет, способность висеть) и винтового самолета одновременно, что в некоторых условиях становится незаменимым сочетанием. Ее грузоподъемность выше, чем у принятых на вооружение в армии США вертолетов и она обладает способностью переносить значительное число военнослужащих и техники на большие расстояния. Учитывая эти и другие характеристики конвертопланов, а также предыдущий опыт их использования, можно говорить о том, что они предназначены для доставки персонала и оружия к местам высадки. Нетрудно догадаться, что коль скоро маневры проводятся на близком к нашей территории Хоккайдо, отрабатываются способы десантирования на «территорию противника», а именно на российскую территорию. Как известно, ближайшей к Хоккайдо российской территорией являются Курильские острова.

Автор статьи не обходит тему Курильских островов, особо указывая на то, что на Итурупе недавно «в качестве эксперимента были размещены истребители. Кроме того, в военных учениях, которые пройдут в сентябре на Дальнем Востоке и других регионах, примет участие Китай. Россия, у которой испортились отношения с США, и Китай, который наращивает морскую экспансию в Восточно-Китайском море, включая Окинаву и архипелаг Сэнкаку, оказывают давление на японо-американский союз».

Остается загадкой логика автора статьи, согласно которой три российских истребителя якобы способны «оказывать давление на японо-американский союз». При этом обходится вопрос о том, что авиационная группировка вооруженных сил США и Японии в северных районах страны неизмеримо превосходит российские возможности. Взять хотя бы расположенную на севере Японии совместную японо-американскую военно-воздушную базу «Мисава». Эта расположенная в префектуре Аомори крупная авиабаза совместного базирования Тихоокеанских ВВС США (35-е авиационное крыло с количеством самолетов от 54 до 72) и воздушных сил самообороны Японии (3-е авиационное крыло) изначально предназначалась для действий против СССР, теперь России. Численность военнослужащих США совместно с их семьями на базе составляет около 10 000 человек.

В настоящее время, сообщает газета, конвертопланы «Osprey» развертываются по всей Японии. На военно-воздушной базе корпуса морской пехоты США «Футэмма» находится 24 таких машины. 22 августа стало известно, что в октябре этого года на базе Иокота будет размещено пять конвертопланов ВВС. Предполагается, что в течение ближайших нескольких лет на этой базе будет развернуто еще пять. Планируется, что в 2019 году сухопутные силы получат 17 «Osprey», которые будут находиться в Сага (Кюсю) и других местах базирования.

ИА REGNUM неоднократно обращало внимание на то, что в условиях широкой борьбы японского народа против американских баз на Окинаве, не собирающихся ослаблять свое присутствие в Японии, американцы устремляют свои взоры на северные районы этой страны. И, в частности, Пентагон был бы весьма заинтересован в разрешении многолетней «тяжбы» по поводу принадлежности южных Курил в пользу Японии, что позволило бы использовать эти острова и в военном отношении. Кстати, о такой возможности прямо предупреждал японцев и президент РФ Владимир Путин. Так вот в статье есть косвенное признание справедливости таких опасений и предупреждений. «Учения проводятся, чтобы не только укрепить взаимодействие с ВМС США, но и снизить нагрузку на Окинаву», — подчеркнул начальник штаба сухопутных сил Кодзи Ямадзаки в ходе пресс-конференции 23 августа.

«Хоккайдо симбун» затрагивает и другой аспект расширения использования «Оsprey» в Японии, отмечая, что конвертопланы нередко падают, что приводит к человеческим жертвам. Сообщается, что в период с 1991 по 2000 год произошло крушение четырех «Оsprey». Погибло 30 человек. Эксперты отмечают, что сложности в управлении этой машиной, как, например, потеря скорости во время посадки, возникающая из-за небольшого размера лопастей, часто приводят к авариям. Крушения происходят постоянно.

В связи с этим автор статьи Такаси Ямада пишет:

«Неужели количество полетов на Хоккайдо возрастет? Комментируя цели развертывания вертолетов «Osprey» на Хоккайдо, правительство Японии поясняло, что это необходимо для снижения нагрузки на Окинаву, однако во внутренней документации министерства обороны Японии, которую удалось получить нашей газете, говорилось только о повышении удобства взаимного управления применительно к прошлогодним «Northern Viper». Факт в том, что под видом «снижения нагрузки» стремительно развивается интегрированное управление силами самообороны и американскими войсками».

В текущем году проводятся одновременно «Год Японии в России» и «Год России в Японии». Уже проведены и предстоят многочисленные мероприятия, которые направлены на углубление взаимопонимания между нашими народами, дальнейшее знакомство с культурой соседней страны. Такое можно только приветствовать. Этому не должны мешать рутинная военная подготовка вооруженных сил двух стран. Военные маневры проводит и наша страна, в том числе на Дальнем Востоке. Но при этом вовсе не ставится задача «оказать давление» на соседнее государство, как происходит, если верить «Хоккайдо симбун», с предстоящими учениями «Northern Viper». Кстати, viper означает еще и «вероломный человек»…