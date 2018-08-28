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В Кремле прокомментировали концентрацию кораблей ВМФ России у берегов Сирии

Политика

В российском военном ведомстве смогут ответить на вопрос, с чем связано развертывание в Средиземном море группировки боевых кораблей

Москва, 28 августа 2018, 14:57 — REGNUM  Вопрос создания в побережья Сирии крупной группировки боевых кораблей Военно-морского флота России относится в компетенции Министерства обороны РФ. Об этом 28 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в российском военном ведомстве смогут ответить на вопрос, с чем связано развертывание в Средиземном море группировки боевых кораблей.

«Это в Минобороны», — сказал официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день у побережья Сирии в Средиземном море сосредоточена группировка из десяти кораблей и двух подлодок ВМФ России. Добавим, ранее власти США заявили о готовности нанести удар по территории Сирии в том случае, если Башар Асад применит химоружие против мирного населения.

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Военно-морской флот
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