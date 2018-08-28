В Кремле прокомментировали концентрацию кораблей ВМФ России у берегов Сирии

Москва, , 14:57 — REGNUM Вопрос создания в побережья Сирии крупной группировки боевых кораблей Военно-морского флота России относится в компетенции Министерства обороны РФ. Об этом 28 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в российском военном ведомстве смогут ответить на вопрос, с чем связано развертывание в Средиземном море группировки боевых кораблей.

«Это в Минобороны», — сказал официальный представитель Кремля.

Читайте также: Россия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН по Идлибу

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день у побережья Сирии в Средиземном море сосредоточена группировка из десяти кораблей и двух подлодок ВМФ России. Добавим, ранее власти США заявили о готовности нанести удар по территории Сирии в том случае, если Башар Асад применит химоружие против мирного населения.

Читайте также: Россия сконцентрировала у берегов Сирии крупную группировку кораблей