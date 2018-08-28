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Путин обсудил с главой Омской области экологическую ситуацию в регионе

Политика

28 августа Владимир Путин совершил рабочую поездку в Омскую область

Омск, 28 августа 2018, 14:57 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин, завершая поездку по Сибирскому федеральному округу, 28 августа провёл рабочую встречу с врио губернатора Омской области Александром Бурковым.

«Обсуждались социально-экономическое положение, а также экологическая ситуация в регионе», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Подробности встречи не раскрываются.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в регионах Сибири. 27 августа он прибыл в Кемеровскую область, 28 августа — в Новосибирскую область. Во второй половине дня 28 августа он прилетел в Омск, где провёл совещание по социально-экономическим вопросам. В том числе глава государства в Омске высказался о пенсионной реформе.

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Рабочие поездки президента РФ в Сибирский ФО — 2018
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