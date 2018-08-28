Встреч с представителями списка Белоусова у Путина в планах нет – Кремль

Москва, , 14:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с представителями компаний, которые вошли в число «претендентов» на изъятие сверхдоходов — так называемый список помощника главы государства Андрея Белоусова. Об этом сегодня, 28 августа, журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также: У АЛРОСА предлагают изъять 67,28 млрд рублей сверхдоходов

«Нет, не планирует», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее по теме: Белоусов — о сверхдоходах: Не изъять, а направить на общественную повестку

Как сообщало ИА REGNUM, помощника президента РФ Андрей Белоусов предложил изымать дополнительные доходы у предприятий металлургической и химической промышленности, чтобы изыскать средства на реализацию майских указов. В частности речь шла о таких российских компаниях как АЛРОСА, «Норникель», «Сибур». Общая сумма сверхдоходов, которые предлагается изъять у 14 компаний, — 513,7 млрд рублей.

Представители крупного бизнеса восприняли эту инициативу как намерение изъять свердоходы и выразили свое несогласие. Как отмечают эксперты, в отличие от нефтедобывающих предприятий, у металлургической промышленности и производителей химической продукции сложный производственный цикл, а не только использование природного ресурса.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путин не принимал решения об изъятии сверхдоходов у компаний