«Король Instagram» реализует широкомасштабную программу в Карабахе: СМИ

Степанакерт, , 14:49 — REGNUM Американский миллионер армянского происхождения Дэн Билзерян, которого называют «королем Instagram», находящийся в Армении с 26 августа, сегодня, 28 августа, на вертолете прибыл в Степанакерт.

Как пишет армянский портал aysor. am, Дэн Билзерян намерен реализовать в Нагорно-Карабахской Республике широкомасштабную программу.

«Пока неизвестно, какую направленность будет носить программа, однако, не исключено, что Билзерян в ходе визита в Арцах посетит также линию соприкосновения ВС НКР и Азербайджана», — пишет издание.

По сведениям издания, вопрос визита Билзеряна в Карабах был решен на уровне военно-политического руководства республики.

Как сообщалось ранее, Дэн Билзерян и его брат 27 августа получили армянское гражданство и встали на учёт в вооруженных силах Армении.