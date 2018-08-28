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«Король Instagram» реализует широкомасштабную программу в Карабахе: СМИ

Политика

Дэн Билзерян и его брат 27 августа получили армянское гражданство и встали на учёт в вооруженных силах Армении

«Король Instagram» реализует широкомасштабную программу в Карабахе: СМИ
Омбудсмен Карабаха Рубен Меликян (слева) и Дэн Билзерян

Степанакерт, 28 августа 2018, 14:49 — REGNUM  Американский миллионер армянского происхождения Дэн Билзерян, которого называют «королем Instagram», находящийся в Армении с 26 августа, сегодня, 28 августа, на вертолете прибыл в Степанакерт.

Как пишет армянский портал aysor. am, Дэн Билзерян намерен реализовать в Нагорно-Карабахской Республике широкомасштабную программу.

«Пока неизвестно, какую направленность будет носить программа, однако, не исключено, что Билзерян в ходе визита в Арцах посетит также линию соприкосновения ВС НКР и Азербайджана», — пишет издание.

По сведениям издания, вопрос визита Билзеряна в Карабах был решен на уровне военно-политического руководства республики.

Как сообщалось ранее, Дэн Билзерян и его брат 27 августа получили армянское гражданство и встали на учёт в вооруженных силах Армении.

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