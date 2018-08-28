200 рохинджа ждут возможность покинуть Мьянму

Нейпьидо, , 14:57 — REGNUM Порядка 200 представителей народности рохинджа ожидают возможности попасть на территорию Бангладеш в лагеря для беженцев, сообщает 28 августа Anadolu.

Мигранты спасаются от насилия, продолжающегося на территории Мьянмы в мятежном штате Ракхайн. Пограничная служба Бангладеш усилила контроль на границе.

Напомним, в августе 2017 года в Мьянме произошел конфликт: боевики из «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные блокпосты, ответные действия властей привели к эскалации насилия.

По данным ООН, Мьянму покинули свыше 700 тыс. рохинджа, переселившихся в соседний Бангладеш в специализированные лагеря для беженцев.

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