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200 рохинджа ждут возможность покинуть Мьянму

Политика

Беженцы стремятся в Бангладеш

Нейпьидо, 28 августа 2018, 14:57 — REGNUM  Порядка 200 представителей народности рохинджа ожидают возможности попасть на территорию Бангладеш в лагеря для беженцев, сообщает 28 августа Anadolu.

Мигранты спасаются от насилия, продолжающегося на территории Мьянмы в мятежном штате Ракхайн. Пограничная служба Бангладеш усилила контроль на границе.

Напомним, в августе 2017 года в Мьянме произошел конфликт: боевики из «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные блокпосты, ответные действия властей привели к эскалации насилия.

По данным ООН, Мьянму покинули свыше 700 тыс. рохинджа, переселившихся в соседний Бангладеш в специализированные лагеря для беженцев.

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Беспорядки в Мьянме
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