Премьер-министр Франции прокомментировал отставку Николя Юло

Париж, , 14:52 — REGNUM После неожиданной отставки министра комплексных экологических преобразований Франции Николя Юло, премьер-министр страны Эдуард Филипп объявил во вторник, 28 августа, что предоставит в ближайшие дни главе государства Эммануэлю Макрону примерный состав правительства, сообщает Europe1.

«У меня будет возможность в ближайшие дни внести предложения президенту Республики относительно нового состава правительства», — заявил Эдуард Филипп.

«Я узнал сегодня утром о решение Николя Юло уйти в отставку. Он делал важную работу. Мне нравилось работать с ним», — отметил Эдуард Филипп.

Отмечается, что Макрон, который в настоящее время находится в Дании с государственным визитом, не был уведомлен о решении министра экологии оставить свой пост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николя Юло объявил о решении уйти в отставку 28 августа.

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