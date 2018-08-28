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Песков не подтвердил, что Болтон предупредил РФ о возможном ударе по Сирии

Политика

Вся необходимая информация была предоставлена в СМИ

Москва, 28 августа 2018, 14:47 — REGNUM  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что помощник президента США по безопасности Джо Болтон предупредил секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о возможном ударе по Сирии, если там произойдет химатака.

«Что касается содержания беседы Патрушева и Болтона, то вся информация, которая считалась необходимой, была предоставлена в средствах массовой информации», — заявил Песков.

Напомним, ранее американские власти заявили о готовности нанести удар по территории Сирии в том случае, если правительство страны применит химоружие против мирного населения.

Между тем у побережья Сирии в Средиземном море сосредоточена группировка из десяти кораблей и двух подлодок российского Военно-морского флота (ВМФ).

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Участие США в войне в Сирии
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