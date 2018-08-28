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Песков: затраты на военные учения оправданы

Политика

Самые масштабные в России манёвры за последние 37 лет запланированы на сентябрь 2018 года

Песков: затраты на военные учения оправданы
Иллюстрация: Mil.ru
Учения в Таджикистане

Москва, 28 августа 2018, 14:31 — REGNUM  В условиях нынешней международной ситуации расходы на военные учения «Восток-2018» полностью оправданы. Об этом на брифинге 28 августа журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Обороноспособность страны в нынешней международной ситуации, которая зачастую бывает весьма агрессивной и недружественной, оправдана, необходима и безальтернативна», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Что касается участия в российских стратегических учениях КНР, то, по словам Пескова, это готовит расширении «взаимодействия двух союзников во всех сферах».

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Напомним, ранее 28 августа о проведении 11−15 сентября военных учений «Восток-2018» сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эти манёвры станут самыми масштабными со времён знаменитых учений «Запад-81». Участие в них примут десятки тысяч единиц военной техники — танки, БТР, вертолёты, самолёты и беспилотники. Также будут задействованы порядка 300 тыс. военных.

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Военные учения
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