В Казахстане появились уполномоченные по взаимодействию с НПО

Ташкент, , 14:38 — REGNUM В центральных государственных и местных исполнительных органах Казахстана назначены ответственные за взаимодействие с неправительственными организациями (ПНО), сообщает 28 августа издание Informburo со ссылкой на заместителя председателя комитета по делам гражданского общества министерства общественного развития республики Бакытжана Нарымбетова.

По его словам, инициатива по уполномоченным должностным лицам, которые отвечают за связь с гражданским обществом, поступила от НПО. Для организации деятельности ответственных лиц были разработаны методические рекомендации.

В центральных государственных аппаратах определены 20 уполномоченных, в местных органах власти — 313.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон по вопросам деятельности некоммерческих организаций. Документ направлен на повышение эффективности государственного социального заказа, в котором будут принимать участие НПО.

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