Глава МВД Италии и премьер-министр Венгрии встретятся в Милане

Рим, , 14:36 — REGNUM Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в ответ на критику со стороны левых сил привел в пример эффективности правых Венгрию. Аргументы он привел на своей странице в Twitter.

«Сегодня левые существуют только для того, чтобы оскорблять меня, защищать Евросоюз банкиров и неограниченную миграцию. P.S. В Венгрии уровень безработица ниже 5%, налог для предприятий 9%, для физических лиц — 15%, миграция находится под контролем, а рост экономики составляет 4%», — написал Сальвини.

Сегодня, 28 августа, в 17:00 по местному времени в Милане состоится встреча Маттео Сальвини и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В этот же день в Риме глава правительства Италии Джузеппе Конте провел встречу с другим представителем Вышеградской группы — своим коллегой из Чехии Андреем Бабишем.