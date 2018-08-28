Facebook отреагировала на критику ООН и заблокировала блоги военных Мьянмы

Нейпьидо, , 14:26 — REGNUM Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт главнокомандующего армией Мьянмы генерала Мин Аунг Хлайна и ряда других высокопоставленных военных через несколько часов после того, как ООН опубликовала доклад с призывом судить Вооруженные силы Мьянмы за «геноцид» народности рохинджа. Об этом говорится в блоге компании.

Администрация социальной сети заблокировала 18 учетных записей, одну учетную запись в Instagram и 52 страницы, подписчиками которых в общей сложности были 12 млн человек. Все, что было опубликовано на этих страницах, администраторы сохранили для дальнейшего расследования — информацию планируется предоставить «соответствующим органам».

Получить доступ к соцсети Facеbook не смогут также 20 лиц и организаций Мьянмы, о которых идет речь в докладе ООН. В частности, это главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аунг Хлайн и военный телеканал Myawady. Руководство соцсети объяснило, что доступ закрыт, чтобы указанные лица и организации не смогли «разжигать межнациональную и межрелигиозную ненависть» на своих страничках.

Еще 46 страниц и 12 аккаунтов были удалены по подозрению в «скоординированном недостоверном» поведении — они якобы тайно продвигали сообщения военных Мьянмы. Уточняется, что обжаловать блокировку страниц пользователи не смогут.

Раннее в своем докладе ООН назвала Facebook ключевым каналом коммуникации в Мьянме, поскольку страна все еще адаптируется к быстрому распространению социальных медиа, и для большинства пользователей интернета в этой стране Facebook — это и есть интернет. Также эксперты ООН раскритиковали руководство соцсети за то, что она «медленно и неэффективно» реагирует на радикальные высказывания.

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