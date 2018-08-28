Украина сделала техническую часть по выходу из СНГ — депутат Рады

Киев, , 14:25 — REGNUM Пребывание Украины в Содружестве Независимых Государств (СНГ) недопустимо. Об этом 28 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Алексеев.

«Украина уже давно анонсировала выход из Содружества Независимых Государств. В нынешних условиях пребывание Украины в этой структуре абсолютно недопустимо и ненужная вещь… Со стороны министерства иностранных дел не звучало никаких официальных сообщений», — отметил Алексеев.

По его словам, Киев выполнил технические условия для выхода из СНГ.

«Украина сделала техническую часть по выходу. Как её инициативы воспринимали с той стороны, мне неизвестно», — сказал Алексеев.

Как сообщалось, 27 августа исполнитель секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что в августе закрылось представительство Украины при уставных органах СНГ.

«Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества. Контакт с Украиной остается. Мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь. Там выделен специальный сотрудник. Украина не вышла из состава содружества. Она де-юре остается государством участником», — добавил Лебедев.

Напомним, 12 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ. 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение о прекращении деятельности Украины в координационных органах СНГ. Указ об отзыве представителей Украины из органов СНГ украинский президент подписал 19 мая.