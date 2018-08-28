От занятости до налогов: Сальвини рассказал, чему нужно учиться у Венгрии

Милан, Италия, , 14:19 — REGNUM Власти Венгрии в последние годы достигли заметных социальных и экономических успехов, отметил на своей странице в Twitter во вторник, 28 августа, вице-премьер Италии, глава партии «Лига» Маттео Сальвини.

Запись была сделана накануне встречи Сальвини с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая пройдет в Милане. Предполагалось, что основными темами разговора станут борьба с нелегальной миграцией и возможное союзничество на выборах в Европарламент.

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«Безработица в Венгрии — менее 5%. Единый налог для бизнеса — 9%, для граждан — 15%. Миграция под контролем. Экономика растет на 4% в год», — отметил Сальвини.

Уровень безработицы в Италии более чем в два раза превышает венгерский и составляет более 11%. Темпы экономического роста — около 1−1,5%. Правительство Италии в настоящее время обсуждает возможность унификации ставок подоходного налога.

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