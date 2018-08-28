Министр экологии Франции ушел в отставку

Париж, , 14:25 — REGNUM Министр комплексных экологических преобразований Франции Николя Юло «хлопнул дверью правительства» во вторник утром, 28 августа, не уведомив премьер-министра или президента страны о своей отставке, сообщает Europe1.

Николя Юло, значимая фигура в политике Франции, неоднократно упоминался во французской прессе в последние месяцы. Сам он заявлял в мае, что может уйти, «если почувствует, что Франция не продвигается вперед».

«Я принял решение об отставке в понедельник вечером», — заявил во вторник, 28 августа, Николя Юло.

Издание напоминает, что Николя Юло преследовали политические неудачи. Например, в области ядерной энергетики, Николя Юло был вынужден отступить, поставив задачу сократить долю ядерной энергетики до 50% только к 2050 году, а не в 2025.

Вероятно, есть и личные причины отставки Николя Юло. Многие французские политики говорили, что он выглядит усталым и сильно утомленным.

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