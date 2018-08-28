Песков объяснил присутствие китайских военных на учениях «Восток-2018»

Москва, , 14:13 — REGNUM Участие военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в российских военных учениях «Восток-2018» связано с расширением взаимодействия двух союзников. Об этом 28 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, участие китайских военных во внутренних российских учениях «говорит о расширении взаимодействия двух союзников во всех сферах». Добавим, ранее пресс-служба минобороны КНР сообщила, что в Забайкальский край для участия в стратегических учениях «Восток-2018» будут направлены более 3 тыс. китайских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в стратегических маневрах «Восток-2018» примут участие части и соединения Восточного и Центрального военных округов (ВВО и ЦВО), а также Северного флота.

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