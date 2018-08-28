Путин о пенсионной реформе: «Наиболее острая на сегодняшний день тема»

Омск, , 14:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин считает, что тема реформирования пенсионной системы на сегодняшний день является наиболее острой. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с текстом вступительного выступления Владимира Путина на совещании по социально-экономическим вопросам, состоявшемся 28 августа в Омске.

«Мы с вами поговорим по вопросам социально-экономического развития. Сейчас ещё мы с губернатором говорили по проблемам развития Омской области, Сибири. Но я в своем вступительном слове остановлюсь только на одной, наиболее острой на сегодняшний день теме — это предлагаемая правительством Российской Федерации реформа пенсионной системы», — говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что «для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста крайне важная и чувствительная и вряд ли может кому-то понравиться». В то же время необходимо учитывать реальную ситуацию в экономике, на рынке труда, понимать, что ждёт Россию в будущем.

Президент также подчеркнул, что постоянно и внимательно следит за ходом дискуссий, связанных с этой темой.

«Прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми и учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально. Только взвешенно и осторожно», — сказал президент.

Все предпринимаемые шаги, по его словам, должны быть системными и всесторонне просчитанными.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в регионах Сибири. 27 августа он посетил Кемеровскую область, 28 августа — Новосибирскую и Омскую области. В Омске глава государства провёл совещание по социально-экономическим вопросам.

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Напомним, Владимир Путин обещал сформулировать своё отношение к вопросу о готовящейся в России пенсионной реформе в ближайшее время. Возможно, с соответствующим заявлением он выступит уже 29 августа.

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С инициативой проведения реформы в сфере пенсионного обеспечения выступило правительство РФ. В Госдуму был внесён соответствующий законопроект, который парламент принял в первом чтении. Документ предполагает выход на пенсии мужчин в 65 лет (сейчас — в 60), женщин — в 63 года (сейчас — в 55 лет).