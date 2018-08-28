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Трамп обвинил Google в распространении «лживых новостей»

Политика

Президент США Дональд Трамп считает, что если в поиске задать «Новости о Трампе», то вылезет лишь недостоверная информация

Трамп обвинил Google в распространении «лживых новостей»
Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Вашингтон, 28 августа 2018, 14:08 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп обвинил поисковый портал Google в замалчивании положительной информации о своей работе, об этом 28 августа глава Белого дома поделился на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, если в поиске задать «Новости о Трампе», то вылезет лишь недостоверная информация, которую распространяют лживые СМИ, в частности CNN. Республиканские или другие консервативные источники, по мнению президента, блокируются.

Напомним, сразу же после своего избрания на должность главы государства, Дональд Трамп начал подвергаться критике со стороны либеральных СМИ. Президент США не остается в долгу, называя их «лживыми новостями».

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