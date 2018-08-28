С-400 лишает страны Запада возможности проецировать силу через небо

Москва, , 14:00 — REGNUM Американский журнал Military Watch опубликовал статью «Почему распространение российской системы ПВО С-400 серьезно подрывает интересы Запада. Госдеп США угрожает санкциями в отношении любых потенциальных покупателей этого оружия».

Журнал сообщает, что Госдепартамент США готов ввести экономические санкции в отношении любой страны, которая приобретет российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон решительно выступает против приобретения данной системы оружия. Этот шаг делается в рамках набирающей обороты кампании по ограничению распространения российских вооружений и оказанию давления на экономику страны путем целенаправленного воздействия на ее оборонный сектор.

Из-за уникальных возможностей системы и неспособности западных производителей производить систему ПВО с сопоставимыми возможностями к ЗРК С-400 проявили интерес ряд давних партнеров США по обороне, включая Ирак, Катар, Саудовскую Аравию, Марокко, Египет и Турцию — члена НАТО.

Неприсоединившиеся государства Индия и Вьетнам также заинтересованы в приобретении С-400 наряду с давними покупателями российского оружия — Китаем, Белоруссией, Алжиром и Ираном. Даже Южная Корея искала технологии С-400 косвенно после неудачной попытки приобрести С-300 из-за давления США. Новая корейская система M-SAM будет в значительной степени опираться на технологии С-400, предоставляемые Россией.

Распространение С-400 серьезно угрожает интересам Западного блока, так как Западный блок, начиная с 1940-х годов, в подавляющем большинстве полагался на воздушные активы для проецирования власти по всему миру, от военных кампаний против Вьетнама, Китая и Северной Кореи до Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Потенциал С-400 позволяет бороться с американскими самолетами F-22 Raptor и B-2 Spirit. Их неспособность действовать грозит серьезным подрывом западных силовых проекционных возможностей, которые уже давно являются ключевым инструментом европейской и американской внешней политики.

Генерал Джозеф Войтел, выступая перед комитетом по вооруженным силам палаты представителей США, подтвердил это, отметив, что потенциальное распространение С-400 в странах Ближнего Востока угрожает способности американских военных доминировать в воздушном пространстве региона.

Распространение С-400 в другие регионы еще больше угрожает способности Западного блока вмешиваться в таких регионах, как Тайваньский пролив, Восточно-Китайское море и Афганистан, из-за батарей С-400, развернутых Китаем, или Западной Африке, из-за батарей, развернутых Алжиром. Последствия для способности стран Запада проецировать силу через небо значительны.

По мнению журнала Military Watch, С-400 сохраняет непревзойденную дальность поражения в 400 км против самолетов противника при использовании ракет 40N6, а ракеты 48N6E2 и 48N6DM/48N6E3 позволяют поражать на дальностях 200 км и 250 км соответственно. Платформа способна одновременно стрелять до 160 ракетами и поражать до 80 целей, ракетами, движущимися с гиперзвуковой скоростью и поражающими с высокой степенью точности.

ЗРК С-400 может эффективно уничтожить любое известное построение атакующих боевых самолетов в течение чуть более минуты даже на экстремальных дальностях.

Military Watch считает, что экспортная выручка и потенциальное расширение производства С-400 за счет высокого спроса не только обеспечат неоценимую выручку оборонному сектору России, но и, вполне возможно, значительно удешевят производство оружейной системы за счет эффекта масштаба.

Результатом, в свою очередь, может стать увеличение продаж за счет более конкурентоспособных цен и большего количества развертываний на самой российской территории, а также больше инвестиций в развитие будущих систем ПВО, таких как предстоящая С-500, что послужит дальнейшему ослаблению позиций Западного блока.

Журнал приходит к выводу, что в результате Западному блоку по-прежнему необходимо ограничить экспорт С-400 путем оказания давления на потенциальных клиентов, включая их союзников и неприсоединившиеся государства.

Однако, как отмечает американское издание, это далеко не простая задача, учитывая желательность оружейной системы и риски отчуждения потенциальных союзников посредством угроз и применения экономических санкций. Турция остается ключевым примером того, что есть предел давления в данной ситуации, а также того, что Западный блок не имеет монополии на современные вооружения.

В результате давления США по поводу покупки С-400 Анкара пошла на дальнейшее укрепление своих связей с Россией. Попытки наказать страну путем замораживания продаж малозаметных истребителей F-35 только привели Турцию к тому, что она стала рассматривать российские самолеты Су-57 в качестве альтернативы.