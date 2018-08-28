США расширяют свое военное присутствие в Катаре

Доха, , 14:05 — REGNUM США расширят свое военное присутствие в Катаре. Об этом заявил заместитель командующего ВВС Катара генерал-майор Ахмед Ибрагим аль-Мальки 28 августа. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

По словам аль-Мальки, благодаря расширению будет размещено большее количество самолетов и систем обороны. Речь идет об американских истребителях F-15, французских Дассо Рафаль, британских Eurofighter Typhoon, приобретенных для предотвращения угроз со стороны коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией, инициировавших блокаду Катара в июне 2017 года.

Один из новых запланированных аэродромов будет создан на базе Аль-Удейд, где находятся 10 тыс. американских солдат — это самая крупная база США в регионе. Другое расширение проводится на авиабазе в Дохе, работы начались уже 28 августа.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке международного терроризма. Эти страны требуют от Катара закрытия турецкой военной базы, телеканала «Аль-Джазира» и прекращения отношений с Ираном.