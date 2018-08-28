Глава МИД Турции успокаивает Литву «потеплением отношений» с Россией

Вильнюс, , 13:52 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находясь с визитом в Литве сегодня, 28 августа, заявил, что потепление отношений Турции с Россией не означает, что Анкара взяла курс на сближение с Москвой в ущерб отношениям с ЕС. Об этом Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом в Вильнюсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«У дверей ЕС мы ждём уже 16 лет, но всё ещё находимся тут. Но Турция, или любая другая страна, как Турция, находящаяся в этой части мира, не должна выбирать между одной или другой страной — у нас нет такой роскоши выбирать одну из них. Мы можем отлично балансировать внешнюю политику, работая со всеми», — сказал глава внешнеполитического ведомства Турции, отвечая на вопрос о причинах «потепления отношений с Россией».

Он также напомнил, что множество стран НАТО стремятся к хорошим отношениям с Россией, однако только Турцию критикуют за взаимоотношения с Москвой по тому или иному вопросу.

«Наши связи с Россией — не альтернатива отношениям с Литвой, ЕС или США», — подчеркнул дипломат.

На вопрос о покупке Турцией у России систем противовоздушной обороны С-400 Чавушоглу повторил, что его страна не выбирает «чью сторону поддержать» и никогда не нарушала устава НАТО.

«Мы всегда поддерживали действия НАТО на восточном фланге, включая и вашу страну, Эстонию, Украину. Многие страны НАТО забыли, что произошло в Крыму или происходит на востоке Украины. Турция никогда не признает нелегальной оккупации Крыма и никогда про это не молчала. Да, мы должны работать с Россией, поскольку она является нашей соседкой и торговым партнёром», — добавил он.