Выход Порошенко и Бойко во второй тур грозит расколом общества — эксперт

Киев, , 13:47 — REGNUM Политический эксперт Роман Шрайк допускает, что действующий президент Украины Петр Порошенко может одержать победу на президентских выборах в 2019 году, если во второй тур с Порошенко выйдет кандидат от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

Он допускает, что «Порошенко решит пойти по хард-кору, не желая встречаться с Тимошенко во втором туре».

«Для этого он выбирает своим соперником Бойко и делает базовыми темы, конфликтные с ватным электоратом: НАТО (можно референдум провести), церковь (можно активно внедрять томос в жизнь), язык (тут можно новый законопроект подать). Если вести кампанию жестяково, то можно надеяться, что риторика Тимошенко провалится в пропасть между огневыми позициями «патриотов» и «ваты» и мы получим второй тур Порошенко с Бойко, где президент без проблем победит», — пишет Шрайк на своей странице в Фейсбуке.

По словам эксперта, выход Порошенко и Бойко во второй тур грозит расколом общества.

«Этот вариант теоретически неплох, но опасен, потому что люди могут предпочесть обещания высоких зарплат и низких цен рассказам о языке и церкви, и мы получим взбудораженное расколотое общество с президентом-популистом и раздутым рейтингом кандидата-ватника», — добавил Шрайк.

При этом эксперт прогнозирует победу Тимошенко, если её соперниками во втором туре будет Бойко.

«…во втором туре с большей вероятностью мы можем увидеть такие пары: Тимошенко и Бойко. Эта пара максимально вероятна в случае выдвижения «единого ватного кандидата». Исход однозначен — победа Тимошенко», — отметил Шрайк.

Эксперт также допускает, что Порошено и Гриценко имеют хорошие шансы на победу в случае выхода во второй тур Тимошенко.

«Тимошенко и Порошенко. Проект «единый ватный кандидат» не состоялся. Президент провел качественную кампанию, избежав серьезных скандалов. Социологи отдают в этом случае преимущество Тимошенко, но «не все так однозначно» ©. Еще достаточно времени, чтобы технологи президента смогли донести до избирателей месседж: «первые пять лет мы спасали страну и стабилизировали экономику, а теперь будем процветать»… Шансы фифти-фифти. Тимошенко и Гриценко. Кандидаты-ватники пошли на выборы порознь. Кампания президента строится на мессианстве а-ля Ющенко, приведя к похожему результату. Гриценко объединяет вокруг себя остальную оппозицию. Социологи отдают предпочтение Гриценко, но и здесь не так все просто. С одной стороны у нас матерая хищница, с другой — кандидат с низким антирейтингом, но с ограниченными ресурсами и без опыта серьезных схваток… Все же небольшой перевес в пользу Гриценко, но многое будет зависеть от того, на чьей стороне сыграет власть, оставшаяся во втором туре без кандидата», — подытожил Шрайк.

Как сообщалось, 15 августа Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко и центр «Социальный мониторинг» презентовали последние результаты электоральных настроений украинцев. Согласно исследованию, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то за главу «Батькивщины» Юлию Тимошенко проголосовали бы 20,3% тех, кто определился с выбором.

На втором месте рейтинга расположился глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 14,8%; сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко — 12,3%; лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 10,2%; президент Украины Петр Порошенко — 8,3%; лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович — 8%.

По словам главы правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольги Балакиревой, электорат Тимошенко и Гриценко живет в основном на западе, севере и в центре Украины. При этом Бойко больше всего поддерживают жители востока и юга.

«То есть они определенным образом раскалывают на сегодняшний день украинское общество. Если мы посмотрим на Олега Ляшко, то тут наблюдается интересный феномен. Это тот политик, который, разделяя третье место, определенным образом объединяет регионы. У него нет провалов в отдельных регионах. На востоке у него достаточно высокий рейтинг, на севере — второй, в центре и на юге — третий. То есть у него стабильный показатель по разным регионам, и это создает феномен Ляшко», — пояснила Балакирева.

Опрос проводился с 17 по 27 июля 2018 года методом индивидуального интервью по месту жительства респондента на всей территории страны. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и регионам. Всего опрошено 2186 респондентов. Стандартные отклонения не превышают 2,13%.