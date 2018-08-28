Ярославский ПАРНАС обжалует решение о снятии в Верховном суде

Ярославль, , 13:45 — REGNUM Решение Ярославского областного суда о снятии с выборов в облдуму партийного списка ПАРНАСа будет обжаловано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат облдумы, один из лидеров партии Сергей Балабаев.

Балабаев полагает, что за снятием стоит «Единая Россия». Депутат подверг сомнению объективность суда.

«Что я по этому поводу думаю? Интересы ЛДПР представлял руководитель юридического направления штаба «Единой России». Все наши ходатайства суд отклонил и возможности на равных условиях защищать свои права и законные интересы, на мой взгляд, у нас не было, поскольку необоснованно отклонялись ходатайства об опросе свидетелей — людей, которые участвовали в собрании. Поэтому, конечно, мы это решение будем обжаловать в Верховном суде Российской Федерации. Надеемся на торжество справедливости и законности. Обсуждать мотивы или причины подачи на нас в суд, смысла нет. Но, наверное, если бы мы не представляли интереса для избирателей, например как какие-нибудь «Коммунисты России», то на нас бы никто и не подавал бы в суд. Это просто оценивает нашу работу, то, что мы хорошо работали с жителями Ярославской области и смогли донести свою позицию по многим вопросам развития региона», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поводом для снятия партии стало несоответствие списка кандидатов, выдвинутого на партконференции списку, который был представлен в избирательную комиссию и затем зарегистрирован. Ранее сам ПАРНАС пытался снять с выборов ряд кандидатов, но безуспешно.

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