Россия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН по Идлибу

Москва, , 13:30 — REGNUM Ситуацию в сирийской провинции Идлиб обсудят на инициированном Россией заседании Совета безопасности ООН. Об этом сообщил 28 августа журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, на срочно созванном заседании можно будет «взглянуть в глаза» представителям стран Запада и «заострить перед ними» разворачивающуюся в северной провинции Сирии кризисную ситуацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, у побережья Сирии в Средиземном море сосредоточена группировка из десяти кораблей и двух подлодок российского Военно-морского флота (ВМФ). Ранее в Минобороны РФ заявили, что США в рамках подготовки провокации в сирийской провинции Идлиб наращивают у границ Сирии группировку носителей крылатых ракет.

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