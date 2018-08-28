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Иракские курды выдвинули условия Багдаду

Политика

Если центральное правительство их примет, то может рассчитывать на поддержку

Иракские курды выдвинули условия Багдаду
Levi Clancy
Курдская демонстрация в Ираке

Багдад, 28 августа 2018, 13:26 — REGNUM  Политические партии Иракского Курдистана предъявили требования центральному правительству в случае принятия которых они окажут ему свою поддержку, сообщает 28 августа Anadolu.

Представитель курдских партий, которые формируют в законодательном органе страны собственную фракцию, требуют своевременную выплату зарплат курдским военным — пешмерга, а также отчисление доходов от продажи нефти в бюджет курдской автономии.

Напомним, требования, предъявляемые курдскими политическими силами Багдаду, соответствуют конституции Ирака, созданной после свержения режима Саддама Хусейна американцами.

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