Подробности отдыха Путина на Енисее раскрыл глава Тувы

Кызыл, , 13:16 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что ему было приятно наблюдать, как президент России Владимир Путин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников поддерживают друг друга во время отдыха на Енисее. Об этом сообщает 28 августа РИА Новости.

По словам главы региона, для него нахождение кругу высших должностных лиц России было «поучительно».

Читайте также: Грибы, ягоды и сказочный лес: видео отдыха Путина в Туве

«Мне было приятно наблюдать, как они друг друга поддерживают, как они общаются», — подчеркнул Шолбан Кара-оол.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу и Александром Бортниковым провели минувшие выходные 25 и 26 августа в Туве, где им удалось пройтись по сопкам и по лесу, заняться грибной «охотой» и пройти на катере по реке.

Читайте также: Путин провёл выходные на Енисее в компании Шойгу и Бортникова