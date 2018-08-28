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В Ярославской области список ПАРНАСа сняли с выборов

Политика

Такое решение принял областной суд

В Ярославской области список ПАРНАСа сняли с выборов
ПАРНАС

Ярославль, 28 августа 2018, 13:05 — REGNUM  Ярославский областной суд своим решением отменил регистрацию партийного списка партии ПАРНАС на выборах в Яроблдуму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Иск в суд подали партии «Патриоты России» и ЛДПР. Основанием снятия стало несоответствие кандидатов, за которых члены партии голосовали на конференции по выдвижению и списка, представленного в облизбирком.

При этом «Патриоты» требовали снять как партийный список, так и кандидатов-одномандатников, а ЛДПР — только список. В итоге суд снял партсписок, кандидаты по одномандатным округам пока продолжают борьбу. Между тем в отношении некоторых из них также поданы иски о снятии — речь идет о кандидатах Сергее Балабаеве и Евгении Журавлеве. Иски к ним будут рассмотрены судом 29 августа.

Также проверку по этому факту ведет следственный комитет. Материалы проверки изучались в ходе судебного заседания.

Ранее суд снял с выборов в облдуму партию «Яблоко».

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский ПАРНАС снимают с выборов из-за сбежавшего кандидата

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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