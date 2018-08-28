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В России пройдет новая «Ночь выборов-2018»

Политика

Мероприятие продлится 10 часов

Москва, 28 августа 2018, 12:59 — REGNUM  Онлайн-марафон «Ночь выборов-2018» пройдет в Единый день голосования, 9 сентября. Региональные онлайн-марафоны проведут также в шести городах — Владивостоке, Кемерово, Нижнем Новгороде, Пскове, Ярославле и Омске.

В рамках этого марафона будет запущена биржа прогнозов. Каждый желающий может попробовать угадать результаты выборов. За наиболее точнее прогнозы предполагаются призы.

«За самые точные прогнозы будут призы. У нас будет работать наш пресс-центр. Все, кто хочет участвовать может зарегистрироваться на нашем сайте», — заявил основатель консалтингового агентства «Бакстер Групп» Дмитрий Гусев на пресс-конференции в Москве.

Политолог также отметил, что прошлая «Ночь выборов» стала резонансным событием. В мероприятии было задействовано более 200 СМИ, а сам онлайн-марафон посмотрели 15 миллионов человек.

Читайте ранее на эту тему: Начал свою работу онлайн-марафон «Ночь выборов 2018 — LIVE»

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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