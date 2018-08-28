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В Литве партии хотят договориться о новом увеличении финансирования обороны

Политика

Следующий шаг – стремится к расходам в размере 2,5% от ВВП

Вильнюс, 28 августа 2018, 12:50 — REGNUM  

В первой половине сентября 2018 года все литовские политические парламентские партии попытаются подписать новое стратегическое соглашение о финансировании обороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 августа. Лидеры различных партий сегодня собираются на встречу с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом чтобы обсудить возможности такого договора.

По мнению правительства, партии могут обязаться постепенно увеличивать расходы на оборону и добиться планки в 2,5% от ВВП к 2030 году. Литовские консерваторы настаивают, что к ней можно приблизиться быстрее. Социал-демократы в принципе не считают необходимостью продолжения наращивания расходов на оборону указывая, что Литва итак входит в восьмёрку стран НАТО, которые тратят не менее 2% от ВВП.

В новом соглашении также может появиться обязательство с 2022 года ввести всеобщую воинскую повинность. Сейчас она также введена, однако служить в армию идёт небольшое количество молодёжи, фамилии которых случайным методом.

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Милитаризация Прибалтики
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