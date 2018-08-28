Иордания превысила лимит на беженцев

Амман, , 12:52 — REGNUM Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что его страна превысила допустимые возможности для размещения беженцев, сообщает 28 августа Al Arabia.

По официальным данным, власти государства приняли на своей территории порядка 1 млн 300 тыс. беженцев, потратив на это свыше $10 млрд. Большая часть беженцев состоит из граждан Сирии.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Кровопролитные сражения с террористами привели к тому, что значительная часть мирных граждан покинула страну в поисках лучшего места для жизни.

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