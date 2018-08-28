Австралия запретила Huawei и ZTE поставлять оборудование для сети 5G

Канберра, , 13:05 — REGNUM Новый министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн поддерживает решение правительства запретить китайским телекоммуникационным гигантам (Huawei и ZTE) поставлять компоненты для мобильной сети 5G в Австралии, сообщает Liputan 6.

«Это решение предназначено исключительно для защиты интересов Австралии и защиты национальной безопасности страны», — заявила Мариз Пейн.

Запрет вызвал возмущение у китайского правительства, которое назвало решение ошибочным и считает, что это может повредить деловым отношениям двух стран.

«Правительство Австралии приняло неправильное решение, и это окажет негативное влияние на бизнес-интересы китайских и австралийских компаний», — говорится в заявлении министерства торговли КНР.

Запрет вызван опасением правительства Австралии тем, что китайские телекоммуникационные компании могут заниматься сбором разведывательных данных, в соответствии с новым законом, принятым в Китае в 2017 году.

Новый премьер-министр Австралии Скот Моррисон заявил, что «есть подозрения, касательно того, что некоторые компании могут действовать по указке иностранных правительств не в интересах Австралии».