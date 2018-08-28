Лавров объяснил, как Россия ответит на новые санкции США

Москва, , 12:34 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о бесперспективности общения с Москвой на языке ультиматумов и подчеркнул, что Россия ответит на новые санкции США с учетом «принципа взаимности». Об этом глава дипломатического ведомства РФ рассказал в интервью словацкой газете «Правда».

По словам российского министра, на российско-американских отношениях сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США.

«Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны. При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», — подчеркнул Лавров.

Также он отметил, что Москва «продолжит действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на новый санкционный пакет Соединенных Штатов сообразно своим национальным интересам.

Читайте также: Песков: На новые санкции РФ ответит с учетом своих национальных интересов