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Лавров объяснил, как Россия ответит на новые санкции США

Политика

На российско-американских отношениях сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в Соединенных Штатах

Лавров объяснил, как Россия ответит на новые санкции США
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 28 августа 2018, 12:34 — REGNUM  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о бесперспективности общения с Москвой на языке ультиматумов и подчеркнул, что Россия ответит на новые санкции США с учетом «принципа взаимности». Об этом глава дипломатического ведомства РФ рассказал в интервью словацкой газете «Правда».

По словам российского министра, на российско-американских отношениях сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США.

«Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны. При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», — подчеркнул Лавров.

Также он отметил, что Москва «продолжит действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на новый санкционный пакет Соединенных Штатов сообразно своим национальным интересам.

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