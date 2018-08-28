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Президент Литвы заявила о поддержке Турции в «кризисный» период

Политика

ЕС, считает Даля Грибаускайте, не должно оставить Турцию наедине с экономическими проблемами

Вильнюс, 28 августа 2018, 12:33 — REGNUM  

Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 28 августа, в Вильнюсе провела переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По итогам встречи пресс-служба Грибаускайте распространила заявление с выражением поддержки Турции в период экономического кризиса.

Грибаускайте выразила уверенность, что ЕС должно продолжать оказывать Турции экономическую помощь, поскольку именно Турция вносит свой вклад в борьбе с международным терроризмом и миграционным кризисом. Кроме того, Грибаускайте призвала Турцию и США найти способы решений для снижения двустороннего напряжения, подчеркнув, что Турция является надёжным членом НАТО и союзником Запада.

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Политическая жизнь Литвы
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