Президент Литвы заявила о поддержке Турции в «кризисный» период

Вильнюс, , 12:33 — REGNUM

Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 28 августа, в Вильнюсе провела переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По итогам встречи пресс-служба Грибаускайте распространила заявление с выражением поддержки Турции в период экономического кризиса.

Грибаускайте выразила уверенность, что ЕС должно продолжать оказывать Турции экономическую помощь, поскольку именно Турция вносит свой вклад в борьбе с международным терроризмом и миграционным кризисом. Кроме того, Грибаускайте призвала Турцию и США найти способы решений для снижения двустороннего напряжения, подчеркнув, что Турция является надёжным членом НАТО и союзником Запада.