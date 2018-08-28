Депутаты Приангарья могут вернуть прямые выборы мэра Иркутска

Иркутск, , 12:34 — REGNUM Первое после парламентских каникул заседание комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении в Законодательном собрании Иркутской области ознаменовалось рассмотрением знакового законопроекта, согласно которому в регионе могут быть возвращены прямые выборы мэра Иркутска. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте регионального парламента.

В нём, в частности, сказано, что проектом закона предлагается изменить порядок, при котором глава областного центра избирается Думой Иркутска из своего состава, предусмотрев избрание главы указанного муниципального образования на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Вместе с тем, председатель комиссии, депутат Борис Алексеев полагает, что после принятия проекта в первом чтении, внесение таких изменений потребует дополнительного детального обсуждения и проработки с участием всех заинтересованных сторон.

Напомним, прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году. Год назад депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили проект закона о возвращении прямых выборов мэра Иркутска, предложенный коллегами-коммунистами. В июне 2017 года Борис Алексеев, заявлял, что действующий способ избрания главы города не может расцениваться как ограничение избирательных прав граждан, поскольку он основан на нормах федерального законодательства.