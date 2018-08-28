Вторник, 28 Августа 2018 года
13:27:21 МСК

Депутаты Приангарья могут вернуть прямые выборы мэра Иркутска

Политика

Депутатам регионального парламента рекомендовано принять проект закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»

Депутаты Приангарья могут вернуть прямые выборы мэра Иркутска
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Иркутск, 28 августа 2018, 12:34 — REGNUM  Первое после парламентских каникул заседание комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении в Законодательном собрании Иркутской области ознаменовалось рассмотрением знакового законопроекта, согласно которому в регионе могут быть возвращены прямые выборы мэра Иркутска. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте регионального парламента.

В нём, в частности, сказано, что проектом закона предлагается изменить порядок, при котором глава областного центра избирается Думой Иркутска из своего состава, предусмотрев избрание главы указанного муниципального образования на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Вместе с тем, председатель комиссии, депутат Борис Алексеев полагает, что после принятия проекта в первом чтении, внесение таких изменений потребует дополнительного детального обсуждения и проработки с участием всех заинтересованных сторон.

Напомним, прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году. Год назад депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили проект закона о возвращении прямых выборов мэра Иркутска, предложенный коллегами-коммунистами. В июне 2017 года Борис Алексеев, заявлял, что действующий способ избрания главы города не может расцениваться как ограничение избирательных прав граждан, поскольку он основан на нормах федерального законодательства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа избирательной системы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить