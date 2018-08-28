Самые масштабные за последние 37 лет учения пройдут осенью в России

Абакан, , 12:25 — REGNUM Почти 300 тыс. военнослужащих и более тысячи вертолётов, самолётов и беспилотников, а также более 36 тыс. танков, БТР и БМП планируется задействовать в учениях «Восток-2018», которые пройдут в России в середине сентября. Об этом сегодня, 28 августа, журналистам сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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Как отметил министр, манёвры станут самыми масштабными за последние 37 лет.

«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны уточнил, что учения запланированы на 11−15 сентября. Они пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. Также будут задействованы Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью ВДВ.

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Добавим, что на одном из этапов участие в учениях примут подразделения Китая и Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток-2018» решением президента РФ Владимира Путина в военных округах РФ с 20 по 25 августа проводились внезапные проверки боеготовности. Так, 25 августа тактические учения с боевой стрельбой прошли с мотострелковой бригадой Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае. Учение было проведено в ночных условиях.

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