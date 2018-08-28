Крупнейшие военные учения с 1981 года: большие затраты и важная информация

Москва, , 12:23 — REGNUM Проведение крупнейших с 1981 года военных учений будет связано с большими затратами, но они оправданы, поскольку помогут получить большое количество объективной информации о состоянии Вооруженных сил, отметил во вторник, 28 августа, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя заявление министра обороны Сергея Шойгу о проведении учений «Восток-2018».

Как сообщалось ранее, министр обороны рассказал, что в учениях «Восток-2018» будут задействованы почти 300 тысяч военнослужащих и более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников. Маневры станут крупнейшими за последние 37 лет, условия будут максимально приближенных к боевым, заявил Шойгу. В учениях примут участие подразделения Китая и Монголии.

Столь крупные учения хоть и связаны с очень большими финансовыми затратами, но позволят получить большое количество достаточно объективной информации о состоянии Вооруженных сил России.

Речь идёт о реальной боеготовности подразделений и стоящей на балансе военной техники. Не секрет, что практически в любой армии достаточно серьезный процент вооружения находится в неисправном состоянии.

Кроме того, будет получен серьезный опыт по управлению столь масштабной группировкой войск. Интересно будет посмотреть на возможности современных средств связи и некоторых компонентов автоматизированных систем управления войсками.