Минобороны Литвы провозгласило защиту коммерческих СМИ от России

Вильнюс, , 12:18 — REGNUM Министерство обороны Литвы сегодня, 28 августа, подписало соглашение со всеми главными литовскими коммерческими интернет-СМИ о кибернетической безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Безопасность коммерческих СМИ является гарантом функционирования государства, сказал до подписания соглашения министр обороны Литвы Раймондас Кароблис.

Как именно будет осуществляться защита, получит ли минобороны Литвы доступ к функционированию электронных баз СМИ, их управлению, — не уточняется.

В Литве регулярно обвиняют «российских хакеров» во взломе как электронных систем госучреждений, так и СМИ. Литовские коммерческие СМИ оправдывали появление различных статей, которые не отражают мнение официального Вильнюса, «взломом». Точно так же оправдывались поломки государственных учреждений — интернет-страниц министерств, парламента и так далее.

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Отметим, что подобные обвинения без всяких доказательств в Литве возникают регулярно. Самый громкий случай произошёл в 2016 году, когда практически одновременно из строя были выведены порталы правительственных ведомств, а также сайт сейма Литвы. Тогда в литовском парламенте в конференции участвовали подконтрольные официальному Киеву организации крымских татар, которые в прямом эфире рассказывали о «притеснениях татар в Крыму» и всяческих нарушениях прав человека. Выведенный из строя портал сейма сразу же связали с Россией. Якобы атака непременно велась оттуда, а силы задействованы настолько могущественные, что удалось обойти защиту всей электронной системы парламента Литвы, которая обошлась налогоплательщику в 5 млн евро.

Однако спустя некоторое время выяснилось, что хакерскую атаку организовали трое несовершеннолетних: двое граждан Литвы и один — Дании. Правда, эта новость сухо прошла в сводках правоохранительных органов, а литовские СМИ в то время, как и сейчас, старались не акцентировать на ней внимание.

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