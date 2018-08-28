В лагере Порошенко хотят разорвать договор с Россией по Азовскому морю

Киев, , 12:15 — REGNUM Министерство юстиции Украины должно представить Верховной Раде заключение относительно разрыва соглашения с Россией о сотрудничестве в Азовском море. Об этом 28 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

Он считает, что Рада должна проголосовать за отмену закона о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

«Дискуссии относительно денонсации ведутся более 1,5 месяца. Главная аргументация «за» заключается в том, что подписав это соглашение, мы отошли от отдельных норм международного морского права. Азовское море получило статус внутреннего моря. Соглашение небольшое. Мне до конца непонятна позиция МЗС Украины… Если Россия считает Крым российской территорией, частью Южного федерального округа, собственно, у нас нет никаких оснований сохранять в силе это соглашение… Когда мы освободим Крым, мы подумаем, уместно или нет опять возвращаться к этому соглашению. У нас нет оснований сохранять силу этого соглашения. Я уже обращался в Кабинет министров, в частности в Министерство юстиции провести аудит этого соглашения и представить Раде отчет, на основе которого Рада может отменить закон о ратификации этого соглашения», — сказал Винник.

Он считает, что эскалация обстановки в Азовском море связана с нежеланием Киева разрешить задержанным морякам судна «Норд» вернуться на полуостров по российским паспортам.

«Вопрос Азовского моря — это вопрос шантажа, чтобы Украина разрешила передвижение по своей территории российским гражданам, гражданам иностранных государств, и пересекать контрольно-пропускные пункты на границе материковой Украины и АР Крым по иностранным российским паспортам. Если Украина это позволит сделать, мы легализируем идею Российской Федерации о том, что Крым принадлежит РФ. Дискуссия вокруг Азовского моря находится в плоскости возможности возврата в Крым моряков судна «Норд». Об этом заявил господин Медведчук. Нужно прекращать дискуссию относительно денонсации соглашения. Это важный вопрос, но он не касается напряженности, которое сегодня есть в Азовском море», — добавил Винник.

По его словам, третий президент Украины Виктор Ющенко и министр обороны Анатолий Гриценко сократили военный потенциал украинской армии, что привело к потери Крыма и части Донбасса.

«Соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море было подписано после акта российской вооруженной агрессии на острове-косе Тузла. События произошли в 2003 году. Напомню, тогда Россия хотела изменить границы в Керченском проливе в свою сторону, строя дамбу в сторону украинского острова Тузла. Это было фактически началом российской вооруженной агрессии, которая продолжилась в 2014 году, потому что в 2005 году было заявление российского МИДа о том, что территориальные претензии к Украине не исчерпаны. На то время президент Украины Ющенко и министр обороны Гриценко почему-то решили сокращать военный потенциал армии, вместо того чтобы его наращивать. На тот момент мы сознательно привели государство к тому, что в 2014 году Россия позволила себе активное вторжение сначала в Крым, а потом на материковую часть Донецкой и Луганской областей», — считает Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Украина не будет разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море. По ее словам, для Украины это вопрос безопасности, поэтому планируется использовать имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос.

«О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи — это даст возможность РФ заявить о территориальном споре», — сказала Зеркаль.

Напомним, Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа. 19 апреля двое членов экипажа «Норда» покинули Украину, показав документы, выданные им в консульстве РФ в Харькове. Остальных моряков, которые собирались сделать то же самое, украинские пограничники задержали.

С апреля 2018 года российские пограничники начали останавливать суда в Азовском море. По данным пресс-секретаря госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, за четыре месяца Россия задержала на досмотр более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты.