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Глава Франции посетит Данию и Финляндию с государственным визитом

Политика

В поисках союзников для реформирования Европы, Эммануэль Макрон посетит Данию и Финляндию

Париж, 28 августа 2018, 12:14 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон совершит государственный визит в Данию и Финляндию, сообщает Europe1.

Так, во вторник, 28 августа, глава Франции в сопровождении супруги Брижит Макрон отправится в Копенгаген. После встречи с королевой Дании Маргрете II состоится беседа Эммануэля Макрона с премьер-министром страны Ларсом Лёкке Расмуссеном и встреча с датскими партийными лидерами.

В среду вечером, 29 августа, Эммануэль и Брижит Макрон приземлятся в Хельсинки. Это будет первый официального визит президента Франции в Финляндию за последние 19 лет. Глава государства встретится в четверг, 30 августа с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром страны Юха Сипиля.

Отмечается, что у Франции и Дании есть явные разногласия как по экономическим вопросам, так и по вопросам управления мигрантами. Копенгаген занял жесткую линию в отношении прибывающих мигрантов.

Дания вместе с семью странами еврозоны, включая Финляндию, подписала документ против предложений Франции относительно бюджета еврозоны.

«Важно поддерживать давление на некоторые европейские страны для получения результатов, и я опасаюсь, что, установив общую налоговую политику, как предлагает Эммануэль Макрон, Дания потеряет некоторые стимулы на национальном уровне», — заявил премьер-министр Дании.

С другой стороны, Дания одобряет усилия Франции по укреплению обороны Европы и приветствует идею расширения сотрудничества.

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Политическая жизнь Франции
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