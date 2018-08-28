Россия сконцентрировала у берегов Сирии крупную группировку кораблей

Москва, , 12:03 — REGNUM У побережья Сирии в Средиземном море сосредоточена группировка из десяти кораблей и двух подлодок российского Военно-морского флота (ВМФ). Об этом пишут 28 августа «Известия».

По сведениям издания, в состав самой крупной с момента начала сирийского конфликта группировки входят корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов.

Отмечается, что в состав соединения включены ракетный крейсер (РК) «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск», сторожевые корабли «Адмирал Эссен», «Пытливый» и «Адмирал Макаров», фрегат «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли «Великий Устюг», «Град Свияжск», «Вышний Волочек», а также дизель-электрические подлодки «Колпино» и «Великий Новгород».

Напомним, ранее американские власти заявили о готовности нанести удар по территории Сирии в том случае, если правительство страны применит химоружие против мирного населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что США наращивают у границ Сирии группировку носителей крылатых ракет — в рамках подготовки провокации в сирийской провинции Идлиб с якобы использованием химического оружия. По данным российского военного ведомства, данную провокацию западные страны планируют использовать для удара по республике.

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