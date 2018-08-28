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Испания выступает за продление соглашения об ассоциации Чили с ЕС

Политика

Премьер-министр Испании Педро Санчес встретился с президентом Чили в Сантьяго

Сантьяго, 28 августа 2018, 11:52 — REGNUM  Испания поддержит обновление соглашения об ассоциации Чили с Европейским союзом (ЕС), заявил глава правительства Испании Педро Санчес во время пресс-конференции в Чили 27 августа после встречи с президентом Себастьяном Пиньерой.

«Испания поддержит обновление соглашения об ассоциации Чили с ЕС. Мы также ускорим наше соглашение с Чили о признании университетских степеней и мобильности нашей молодежи. Потому что лучший социальный лифт — это доступное и блестящее образование», — резюмируется выступление Санчеса на его странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Педро Санчес впервые находится с визитом в Южной Америке. 28 августа Санчеса принимают в Боливии, затем он отправится в Колумбию и Коста-Рику.

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Политическая жизнь Испании
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