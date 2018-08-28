В Омске президент РФ возложил цветы к памятнику Михаилу Ульянову

Омск, , 11:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Омск 28 августа, возложил цветы к памятнику актёру Михаилу Ульянову. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

В облправительстве напомнили, что творческая карьера Ульянова началась в Омске. Бронзовая скульптура известного актёра установлена возле драмтеатра.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, побывав в Кузбассе и Новосибирской области, 28 августа прибыл с рабочей поездкой в Омск. Глава государства в сопровождении врио губернатора области Александра Буркова прогулялся по историческому центру Омска, осмотрел объекты архитектуры и благоустройства.

Напомним, в Омск Владимир Путин проведёт совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов российского правительства.

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