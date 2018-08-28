Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Новосибирской области

Новосибирск, , 11:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин во время своей рабочей поездки в Новосибирск провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона Владимир Путин и Андрей Травников обсудили, в частности, ситуацию в сельском хозяйстве, развитие транспортной инфраструктуры и разработку стратегии социально-экономического развития области до 2030 года.

«Андрей Травников доложил президенту о ходе работы по реализации в Новосибирской области положений указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», взаимодействии с профильными министерствами правительства РФ в рамках разработки нацпроектов», — отметили в областной администрации.

Как заявляет пресс-служба правительства региона, Владимир Путин высказался за поддержку развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области на федеральном уровне и подчеркнул, что Молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, должен быть проведён на высоком уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Новосибирск. Он осмотрел представленные на Международной выставке технологического развития «Технопром-2018» экспонаты и открыл пленарное заседание «Наука как индустрия. Повестка 2024», а также побывал в построенной в Оби школе и провёл рабочую встречу с главой региона.

Напомним, что в начале июня в Новосибирской области был введён режим ЧС в сельском хозяйстве — из-за затяжных дождей и холода верхний слой почвы был переувлажнён, темпы весенне-полевых работ замедлены.

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